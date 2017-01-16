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【伊哈洛：小镇长春的餐厅不错】长春亚泰最近以2000万英镑从英超签下尼日利亚射手伊哈洛。确定加盟亚泰之后，伊哈洛也接受了英国BBC广播台的专访，他直言，“曾经有中超球队向我报价，但价格都没亚泰的高！至于长春，那里好像是个中国小镇，餐厅也不错。”详情：http://t.cn/Rx1026d
潘晓婷
感恩过年大家的陪伴～感谢所有人对贺岁杯的无私付出，愿9球更多元化的展现给大家，贺岁杯明年见～小伙伴们月底安利杯见再次祝大家节日快乐🎈🎉🎊@Allison_Fisher @KellyFisher @韩雨-小小雨 @Gayoungkim金佳映
李毅
按耐不住心中的喜悦，我可以呐喊一声吗？ http://t.cn/RMiP8FY
郭艾伦
这几天净助人为乐了 全明星娱乐了观众 还帮助了失散多年的两兄弟相见 这回损塞✖️2了[摊手][摊手] 笑的我皱纹都出来了[二哈][二哈][二哈]也该言归正传了 继续全力以赴打好这赛季的比赛 继续让#表现超越想象#！[摊手][摊手]
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[羽超]谌龙完胜助青岛卫冕
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[英超]曼联0-0赫尔城
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