新浪体育

新浪体育

Android
|
iPhone
|
iPad

新浪新闻

Android
|
iPhone
|
iPad

新浪微博

Android
|
iPhone
|
iPad
正在播放
姚明球衣丰田中心升起姚明球衣丰田中心升起
生日快乐！C罗超炫技巧秀生日快乐！C罗超炫技巧秀
莱万拔头筹+中楣 拜仁1-1莱万拔头筹+中楣 拜仁1-1
皇马1月十佳球 妖星70米奔袭皇马1月十佳球 妖星70米奔袭
美羊羊破门 多特1-0莱比锡美羊羊破门 多特1-0莱比锡
大写的服！圣卡西再献神扑大写的服！圣卡西再献神扑

CBA-广东双杀北京 老马:比赛结果早就定了

半神马布里够吓人 阿联最后3罚钉死北京 最低调人爆发

两冠军队抢1张门票 国产老后卫狂砍32分 广厦靠这王牌

英超-伊布破门曼联3-0 超新星绝杀曼城2-1

穆帅雪耻复仇 嗜血伊布英超最强老妖 超级核武更配核心

争四比争冠好看 执着瓜帅都成穆帅 巴西救世主征服英超

正播开拓者VS雷霆 皮尔斯告别绿军主场

直播室 皮队做客哭红眼 冥冥中有天意 纽约本季或重建

内讧?勇士两大核心场上激烈冲突 主帅找借口KD不领情

意甲-10人AC米兰0-1遭4连败 尤文1-0国米主场28连胜 ​​​

国安海外拉练首场热身负 曝恒大无视合同拒放小将留洋

男排半决赛上海横扫八一 朱婷替补建功瓦基弗零封弱旅

大冬会中国小将遭韩选手干扰失牌 7时视频直播超级碗

中国足球 国足中超转会中甲亚冠足协杯女足足金联赛

中超亚冠名单初定:J马瓜林落选 特维斯在列
曝徐云龙退役 再见国安队魂
华夏冬训小剧场

华夏冬训小剧场

卡帅与帕托相谈甚欢

卡帅与帕托相谈甚欢

申花3-0悉尼联队

申花3-0悉尼联队

卡帅与帕托相谈甚欢

卡帅与帕托相谈甚欢

帕托随权健训练

帕托随权健训练

中超各队球衣曝光

中超各队球衣曝光

国际足球 欧冠英超西甲意甲德甲最王牌曼联电视台世足奖

最新要闻 >

皇马旧将女友胸器浑圆高耸

皇马旧将女友胸器浑圆高耸

桑切斯新欢性感私照

桑切斯新欢性感私照

曼联妖王女友露胸露腿放福利

曼联妖王女友露胸露腿放福利

裸模挺胸撅臀助威球队

裸模挺胸撅臀助威球队

英超 更多 >

西甲 更多 >

意甲以及其他 更多 >

曼联1月进球Top8 小猪倒钩鲁尼压哨任意球
跪着完！足坛最强反物理弧线媲美卡洛斯经典
兰帕德正式宣布退役 燃情10佳球致敬蓝军传奇
桑切斯新欢性感私照曝光

桑切斯新欢性感私照曝光

皇马旧将女友胸器浑圆高耸

皇马旧将女友胸器浑圆高耸

J罗网红模特小妹进军娱乐圈

J罗网红模特小妹进军娱乐圈

内马尔25岁生日快乐

内马尔25岁生日快乐

内少跨界出演极限特工

内少跨界出演极限特工

兰帕德欧战经典进球

兰帕德欧战经典进球

NBA 湖人直播统计GIF集锦扒一扒人物志高清最王牌

火箭 更多 >

诸强 更多 >

勇士 更多 >

骑士 更多 >

大帝最爱女网红写真

大帝最爱女网红写真

欧文女友性感私照

欧文女友性感私照

啦啦队性感热舞

啦啦队性感热舞

[常规赛]开拓者vs雷霆

[常规赛]开拓者vs雷霆

库里超级粉丝性感写真

库里超级粉丝性感写真

勇士-国王

勇士-国王

骑士-尼克斯

骑士-尼克斯

2月5日精彩赛况

2月5日精彩赛况

媒体聚焦姚明火箭球衣退役

媒体聚焦姚明火箭球衣退役

中国篮球 3X3黄金联赛数据控话题男篮名单原创社

好久不见！贺天举返回沈阳继续恢复训练

好久不见！贺天举返回沈阳继续恢复训练

辽视春晚郭艾伦卖力献唱

辽视春晚郭艾伦卖力献唱

首钢巅峰啦啦队拍摄创意写真

首钢巅峰啦啦队拍摄创意写真

辽宁男篮拍新年全家福

辽宁男篮拍新年全家福

活力四射！深圳宝贝青春写真送新年祝福
广东男篮宝贝红衣皮裤喜气迎新年
韩模特爱篮球爱球鞋 完美胸型让她成网红

网球高尔夫赛车冰雪马术跑步 综合体育 排球乒乓羽球台球游泳田径拳击搏击其他奥运

女排联赛半决赛江苏3-0横扫天津

女排联赛半决赛江苏3-0横扫天津

东京奥运吉祥物选择了孙悟空

东京奥运吉祥物选择了孙悟空

田亮录制节目不慎受伤

田亮录制节目不慎受伤

超级碗宝贝超火辣性感写真

超级碗宝贝超火辣性感写真

体育画报超模海滩写真

体育画报超模海滩写真

中国排球联赛全明星票选

中国排球联赛全明星票选

赛车

彼得汉塞尔夺达喀尔第13冠

彼得汉塞尔夺达喀尔第13冠

网球

高清-沃兹穿性感比基尼 海边玩冲浪

高尔夫

美巡最美人妻梅丽莎

棋牌

图片策划-棋牌MASTER柯洁

马术

比基尼美女海滩骑马撩人

比基尼美女海滩骑马撩人

边防官兵零下35度骑马巡逻

边防官兵零下35度骑马巡逻

美女摄影师拍马有灵且美

美女摄影师拍马有灵且美

气质美少女海滩骑白马

气质美少女海滩骑白马

性感小男人拍酷帅马术大片

性感小男人拍酷帅马术大片

意大利无鞍赛马上演惊险一幕

意大利无鞍赛马上演惊险一幕

M属性清纯女优献马术大片

M属性清纯女优献马术大片

洪荒少女傅园慧“表白”马术男神

洪荒少女傅园慧“表白”马术男神

跑步

帝国大厦爬楼梯大赛举行 选手挑战爬升极限

户外

南极科考队刷新海上最南科考纪录

南极科考队刷新海上最南科考纪录

摄影师镜头下的银河

摄影师镜头下的银河

墨西哥火山喷发自带闪电

墨西哥火山喷发自带闪电

冰雪

金妍儿比爱心手势卖萌

金妍儿比爱心手势卖萌

花滑总决赛羽生结弦四连冠

花滑总决赛羽生结弦四连冠

花滑总决赛于小雨/张昊摘银

花滑总决赛于小雨/张昊摘银

短道世界杯武大靖男子500米摘金

短道世界杯武大靖男子500米摘金

健美

嫩模演员赵雨菲为事业爱健身 美若天仙超性感

嫩模演员赵雨菲为事业爱健身 美若天仙超性感

火辣美臀模特示爱皇马C罗 完美身材太诱惑

火辣美臀模特示爱皇马C罗 完美身材太诱惑

这就是传说中的 扒开屁股才能看到内裤

这就是传说中的 扒开屁股才能看到内裤

俄女兵是健身女神 三年健身变性感榜样

俄女兵是健身女神 三年健身变性感榜样

马甲线女神袁姗姗健身照大长腿霸屏

马甲线女神袁姗姗健身照大长腿霸屏

电竞

WESG全球总决赛常州落幕

WESG全球总决赛常州落幕

央视专访林书豪：喜欢玩DOTA2

央视专访林书豪：喜欢玩DOTA2

CSGO特锦赛春节揭开战幕

CSGO特锦赛春节揭开战幕

CS传奇战队wNv回归惹争议

CS传奇战队wNv回归惹争议

2016-2017赛季中国女排联赛
中国排球联赛全明星赛票选
重磅！《排球盛宴》来袭
2017澳大利亚网球公开赛

2017赛季羽联超级系列赛
2016-2017赛季中国男排联赛
第51届超级碗：爱国者vs猎鹰
2016CCTV体坛风云人物颁奖
微博之夜体坛群星闪耀
NFL宝贝俄罗斯超模写真
神秘围棋高手master横扫网络
男排联赛半决赛集锦

男排联赛半决赛集锦

福原爱迪士尼再办婚礼

福原爱迪士尼再办婚礼

WTA中华台北赛彭帅屈居亚军

WTA中华台北赛彭帅屈居亚军

伯尼执掌F1四十年终结

伯尼执掌F1四十年终结

凤凰城公开赛决赛轮

凤凰城公开赛决赛轮

LG杯世界棋王特别赛

LG杯世界棋王特别赛

彩票 首页小炮智能推荐竞技彩数字彩双色球新浪彩通

最新要闻 更多 >

竞技彩 更多 >

数字彩 更多 >

彩票开奖

双色球

081128293133 06

大乐透

0405242635 0712

新浪原创特别节目

《曼联零距离》第3期：红魔逆转绝杀致敬爵爷《曼联零距离》第3期：红魔逆转绝杀致敬爵爷
欧洲杯道中道第23期 决赛鹿死谁手？欧洲杯道中道第23期 决赛鹿死谁手？
《欧洲杯西游记》10集全回顾《欧洲杯西游记》10集全回顾
最王牌 欧文：欧冠资格影响引援 皇马真核魔笛最王牌 欧文：欧冠资格影响引援 皇马真核魔笛
最王牌 舒梅切尔:欧冠决赛曼城VS拜仁最王牌 舒梅切尔:欧冠决赛曼城VS拜仁
最王牌 安帅国家德比复盘:巴萨败于体能下降最王牌 安帅国家德比复盘:巴萨败于体能下降

体坛花絮

骑士球星辣妻签运动品牌

骑士球星辣妻签运动品牌

体育画报丹麦超模泳装写真

体育画报丹麦超模泳装写真

维密超模喷血性感黑丝写真

维密超模喷血性感黑丝写真

体育专栏

王宇：转会定案 国米与苏宁的一次交流

王宇：转会定案 国米与苏宁的一次交流

国际米兰从江苏苏宁租来了25岁的澳大利亚国脚中卫特伦特·塞恩斯布里Trent Lucas Sainsbury，总觉得这是...[详细]

热点博客

奎哥：申花应该为亚冠放弃特维斯

奎哥：申花应该为亚冠放弃特维斯

波耶特毫无意外的选择了一直以来的进攻组织核心莫雷诺，以及大牌球星特维斯。唯一令人意外的，就是放弃了中场悍将哥伦比亚人瓜林...[详细]

互动社区

我为鞋狂

我为鞋狂

无论是球鞋装备还是潮物小玩的资讯，你都能在这里看到更加详细的报道。...[详细]

他们在微博

换一换 @新浪体育
体育新闻排行榜
  1. 1英超-热苏斯2球+补时绝杀 曼城2-1距榜首10分
  2. 2马布里:比赛结果昨晚就定了 有优势你也赢不了
  3. 34天！巴西救世主征服英超 把瓜帅从地狱里捞回
  4. 4英超-伊布破门姆希塔良传射 曼联3-0距前四2分
  5. 5内讧?勇士两大核心场上激烈冲突 这一幕我见过
  6. 6每一个执着的瓜迪奥拉 最终都成了穆里尼奥
  7. 7曼城变天！阿圭罗跑龙套 在板凳上无聊抠鼻|GIF
  8. 8大心脏飚中制胜三分！广东最低调之人今夜爆发
  9. 9季后赛门票其实就剩1张 两个冠军队谁能抢到
  10. 10奇景！英国脚进球前先庆祝 羞辱对手or学博尔特
回顾

精选图集

[意甲]AC米兰0-1桑普

[意甲]AC米兰0-1桑普

[常规赛32轮]新疆138-115福建

[常规赛32轮]新疆138-115福建

[常规赛32轮]广东103-98北京

[常规赛32轮]广东103-98北京

[常规赛32轮]八一77-96辽宁

[常规赛32轮]八一77-96辽宁

[西甲]马德里竞技2-0莱加内斯

[西甲]马德里竞技2-0莱加内斯

[德甲]多特蒙德1-0莱比锡RB

[德甲]多特蒙德1-0莱比锡RB

软件
iPhone客户端
Android客户端
iPad客户端
新浪体育手机版
支持
反馈留言
投稿信箱
客服热线：400-690-0000

关注新浪体育

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation, All Rights Reserved新浪公司 版权所有