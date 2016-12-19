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潘晓婷
感恩过年大家的陪伴～感谢所有人对贺岁杯的无私付出，愿9球更多元化的展现给大家，贺岁杯明年见～小伙伴们月底安利杯见再次祝大家节日快乐🎈🎉🎊@Allison_Fisher @KellyFisher @韩雨-小小雨 @Gayoungkim金佳映
李毅
按耐不住心中的喜悦，我可以呐喊一声吗？ http://t.cn/RMiP8FY
郭艾伦
这几天净助人为乐了 全明星娱乐了观众 还帮助了失散多年的两兄弟相见 这回损塞✖️2了[摊手][摊手] 笑的我皱纹都出来了[二哈][二哈][二哈]也该言归正传了 继续全力以赴打好这赛季的比赛 继续让#表现超越想象#！[摊手][摊手]
[意甲]AC米兰0-1桑普
[常规赛32轮]新疆138-115福建
[常规赛32轮]广东103-98北京
[常规赛32轮]八一77-96辽宁
[西甲]马德里竞技2-0莱加内斯
[德甲]多特蒙德1-0莱比锡RB
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