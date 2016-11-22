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JeremyLin林书豪
谢谢你们每一个人的支持和祷告！说实话那些不能跟队友们并肩作战的夜晚，无论从身体上、精神上还是心理上我都感到很痛苦。但是上帝一直在教导我为小事心存感激之心，为自己的梦想去承受，谦逊地去服务我的队友，并相信上帝给我完美的安排。我会用尽全力去期待再一次的回归…谢谢你们的爱！篮网加油！
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